Стаффан де Мистура направил приглашения участникам межсирийских переговоров

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашения участникам начинающихся 29 января в Женеве межсирийских переговоров.

Как передает Report, об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь эмиссара ООН Джесси Шаин.

"Стаффан де Мистура направил приглашения сирийским участникам сегодня, 26 января 2016 года, в соответствии с параметрами, определенными Советом Безопасности ООН в резолюции 2254 (2015), - отметила пресс-секретарь. - Переговоры начнутся 29 января в Женеве".

В офисе де Мистуры на настоящий момент не предают огласке имена приглашенных. Это обещают сделать после того, как получат подтверждение от участников переговоров о том, что приглашение принято.