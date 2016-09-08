США закрыли один из тюремных лагерей на базе Гуантанамо

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Военные США закрыли один из пенитенциарных центров на базе Гуантанамо.

Как сообщает Report, об этом передает в четверг агентство Франс Пресс.

Как завил представитель ВМС США Джон Филострат, закрытый лагерь превратят в медицинский центр для заключенных. Арестанты, которые содержались там ранее, будут переведены в другое пенитенциарное учреждение на Кубе.

По данным агентства, этот лагерь был оборудован наилучшей системой защиты стражей тюрьмы от агрессивных действий заключенных.