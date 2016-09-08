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    США закрыли один из тюремных лагерей на базе Гуантанамо

    Закрытый лагерь превратят в медицинский центр для заключенных

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Военные США закрыли один из пенитенциарных центров на базе Гуантанамо.

    Как сообщает Report, об этом передает в четверг агентство Франс Пресс.

    Как завил представитель ВМС США Джон Филострат, закрытый лагерь превратят в медицинский центр для заключенных. Арестанты, которые содержались там ранее, будут переведены в другое пенитенциарное учреждение на Кубе.

    По данным агентства, этот лагерь был оборудован наилучшей системой защиты стражей тюрьмы от агрессивных действий заключенных.

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