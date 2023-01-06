США ввели санкции в отношении иранцев, связанных с поставками БПЛА РФ

Власти США в пятницу ввели санкции в отношении шести граждан Ирана, связанных, по утверждению Вашингтона, с поставками беспилотников России.

Власти США в пятницу ввели санкции в отношении шести граждан Ирана, связанных, по утверждению Вашингтона, с поставками беспилотников России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространила пресс-служба Министерства финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственной за разработку и производство беспилотников", - говорится в сообщении.

По мнению Вашингтона, Тегеран передавал эти беспилотники России.

Кроме того, американские власти ввели ограничительные меры в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет.