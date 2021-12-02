США вместе с союзниками готовят новые санкции против Беларуси

Вашингтон и страны ЕС готовят новые рестрикции в отношении Минска из-за миграционного кризиса.
"В свете действий по дестабилизации обстановки, предпринимаемых режимом (президента Беларуси Александра) Лукашенко, Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Беларусью, США готовят дополнительные санкции в тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками. Мы призываем режим незамедлительно прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.
"Мы привлечем режим к ответственности за продолжающееся пренебрежение к демократии, к правам человека, к верховенству закона", - утверждал Блинкен.