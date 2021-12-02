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США вместе с союзниками готовят новые санкции против Беларуси

США вместе с союзниками готовят новые санкции против Беларуси Вашингтон и страны ЕС готовят новые рестрикции в отношении Минска из-за миграционного кризиса.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 04:57
США вместе с союзниками готовят новые санкции против Беларуси
Энтони Блинкен

Вашингтон и страны ЕС готовят новые рестрикции в отношении Минска из-за миграционного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"В свете действий по дестабилизации обстановки, предпринимаемых режимом (президента Беларуси Александра) Лукашенко, Североатлантический альянс приостановил сотрудничество с Беларусью, США готовят дополнительные санкции в тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками. Мы призываем режим незамедлительно прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы привлечем режим к ответственности за продолжающееся пренебрежение к демократии, к правам человека, к верховенству закона", - утверждал Блинкен.

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