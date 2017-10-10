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    США усиливают военное присутствие на Корейском полуострове

    ​Ударная подводная лодка ВМС США с крылатыми ракетами на борту, собирается зайти в южнокорейский порт Пусан

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/  Ударная подводная лодка ВМС США Michigan с крылатыми ракетами на борту в конце этой недели зайдет в южнокорейский порт Пусан. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Michigan в апреле уже заходила в Пусан на фоне роста напряженности вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Она может нести на борту до 154 крылатых ракет Tomahawk, в том числе с ядерными боеголовками. Источники газеты подчеркивают, что выдвижение этой подлодки к Корейскому полуострову носит характер военной демонстрации в отношении Пхеньяна.

    В ближайшее время в этом районе будет также вновь развернута ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. В ее состав включены крейсер и эсминцы с крылатыми ракетами на борту. В сочетании с потенциалом Michigan все это дает возможность одновременного залпа таким количеством Tomahawk, которое позволит нанести по КНДР мощный удар. 

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