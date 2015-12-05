США укрепят силы в Ираке только в случае согласия Багдада

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Официальный представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила, что усиление военного присутствия США в Ираке возможно только после согласования с Багдадом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Мы бы сказали, что любое военное усиление США или коалиции в поддержку Ирака в борьбе против ИГИЛ будет производиться по приглашению Ирака и в тесном взаимодействии с ним», — сказала Трюдо.

Также она добавила, что США поддерживают премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, который заявил, что размещение войск будет считаться «актом агрессии».

Трюдо подчеркнула, что это касается в том числе районов Ирака, населенных и контролируемых курдами.

Ранее Трюдо сообщила, что США подчеркнули необходимость ухода Асада с поста президента Сирии.