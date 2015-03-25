​В Калифорнии полицейского застрелили из снайперской винтовки

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Офицер полиции застрелен из снайперской винтовки в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.
Преступление произошло во вторник, 24 марта, около 19:00 по местному времени вблизи одного из гольф-клубов. По информации издания San Jose Mercury News, полицейский, в которого могли стрелять с балкона одного из близлежащих зданий, прибыл по вызову местных жителей, сообщивших о душевнобольном.
Сразу после убийства полицейского в городе началась спецоперация. Все прилегающие к месту преступления улицы были перекрыты, туда стянут спецназ и бронированные автомобили. Над районом кружат полицейские вертолеты.
Жителей окрестных домов просят не выходить на улицу, однако возле места преступления собрались десятки человек. Начат розыск стрелявшего, его мотивы устанавливаются.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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