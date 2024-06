США сообщили о поражении четырех радаров и одного дрона хуситов

Американские военные уничтожили четыре радара мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили четыре радара и один беспилотный надводный аппарат в районах Йемена, контролируемых хуситами", - сказано в сообщении, опубликованном командованием на странице в соцсети "Х".

Кроме того, силы CENTCOM уничтожили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) хуситов над Красным морем, говорится в сообщении.