США, Республика Корея и Япония провели военно-морские учения с авианосцем

Республика Корея, США и Япония провели трехсторонние учения ВМС с участием американского авианосца на фоне "ракетно-ядерной угрозы" со стороны КНДР.

Республика Корея, США и Япония провели трехсторонние учения ВМС с участием американского авианосца на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея.

"Учения были нацелены на улучшение совместного потенциала трех стран по реагированию на растущую ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи", - заявили в Сеуле.

Южная Корея отметила, что маневры проводились в соответствии с долгосрочным планом трехсторонних учений, договоренность о которых была достигнута на саммите США, Южной Кореи и Японии в Кэмп-Дэвиде в 2023 году.