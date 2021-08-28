О нас
Report Georgia
Аудио новости

США провели спецоперацию против боевика ИГИЛ в Афганистане

США провели спецоперацию против боевика ИГИЛ в Афганистане Американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Другие страны
28 августа 2021 г. 06:37
США провели спецоперацию против боевика ИГИЛ в Афганистане

Американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США, при помощи беспилотника был уничтожен боевик террористической группировки ИГИЛ.

"Вооруженные силы США совершили загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика ИГИЛ. Беспилотный воздушный удар нанесен в провинции Нангархар. По предварительным данным, цель уничтожена. Потерь среди гражданских нет", - говорится в сообщении.

Воздушный удар последовал за совершенным 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни 13 американских военнослужащих. Пентагон при этом не отметил, связана ли нынешняя операция с произошедшим терактом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Əfqanıstanda İŞİD terrorçusunu məhv edib

Самое важное

Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
25 августа 2021 г. 16:43
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
25 августа 2021 г. 14:35
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
25 августа 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi