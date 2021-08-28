США провели спецоперацию против боевика ИГИЛ в Афганистане

Американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США, при помощи беспилотника был уничтожен боевик террористической группировки ИГИЛ.

"Вооруженные силы США совершили загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика ИГИЛ. Беспилотный воздушный удар нанесен в провинции Нангархар. По предварительным данным, цель уничтожена. Потерь среди гражданских нет", - говорится в сообщении.

Воздушный удар последовал за совершенным 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни 13 американских военнослужащих. Пентагон при этом не отметил, связана ли нынешняя операция с произошедшим терактом.