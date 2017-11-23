США приостановили поездки официальных лиц в штат Ракхайн в Мьянме

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ США приняли решение приостановить поездки официальных лиц в штат Ракхайн в Мьянме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Посольство США в Мьянме отметило, что подобное решение было принято в связи с угрозой проведения в этом штате антиамериканских протестных акций, вызванных недавним заявлением госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором он назвал притеснения в Ракхайне народности рохинджа "этническими чистками".

Напомним, что в штате Ракхайн неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

Последнее обострение произошло 25 августа. С 25 августа в Бангладеш прибыли около 613 тыс. человек, бежавших от насилия в Мьянме. Общее их число в Бангладеш достигло 826 тыс.