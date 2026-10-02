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    США приостановили консульские услуги в Бразилии "из соображений безопасности"

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 17:49
    США приостановили консульские услуги в Бразилии из соображений безопасности

    США приостановили оказание консульских услуг в посольстве и консульствах в Бразилии накануне президентских выборов в стране.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

    В ведомстве отметили, что консульские услуги будут приостановлены с 2 октября из-за соображений безопасности. При этом конкретные причины такого решения не уточняются.

    "Гражданам США, которым потребуется экстренная помощь в этот период, не следует обращаться в посольство, консульства или другие дипломатические учреждения США", - говорится в заявлении.

    Информация о сроках возобновления консульских услуг не приводится.

    Президентские выборы в Бразилии состоятся в воскресенье. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявлял о риске иностранного вмешательства в избирательный процесс, в том числе на фоне новых американских пошлин.

    Президентские выборы Луис Инасиу Лула да Силва Госдепартамент США
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