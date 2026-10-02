США приостановили консульские услуги в Бразилии "из соображений безопасности"

США приостановили оказание консульских услуг в посольстве и консульствах в Бразилии накануне президентских выборов в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

В ведомстве отметили, что консульские услуги будут приостановлены с 2 октября из-за соображений безопасности. При этом конкретные причины такого решения не уточняются.

"Гражданам США, которым потребуется экстренная помощь в этот период, не следует обращаться в посольство, консульства или другие дипломатические учреждения США", - говорится в заявлении.

Информация о сроках возобновления консульских услуг не приводится.

Президентские выборы в Бразилии состоятся в воскресенье. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявлял о риске иностранного вмешательства в избирательный процесс, в том числе на фоне новых американских пошлин.