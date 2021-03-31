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США приказал своим служащим покинуть Мьянму

США приказал своим служащим покинуть Мьянму Госдепартамент США приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с военным переворотом
Другие страны
31 марта 2021 г. 07:34
США приказал своим служащим покинуть Мьянму

Госдепартамент США приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с военным переворотом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", во внешнеполитическом ведомстве полагают, что начавшиеся протесты против власти военных будут продолжаться.

14 февраля госдеп разрешил госслужащим покидать Мьянму добровольно. Теперь это является обязательным условием. Остаться могут лишь те дипломаты, чья работа критически необходима.

Госдепартамент также рекомендовал гражданам США избегать поездок в Мьянму из-за обострения гражданских беспорядков и вооруженного насилия.

Отметим, что в Мьянме 1 февраля военные ввели на год чрезвычайное положение и арестовали гражданское руководство страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Вооруженные силы сформировали новый кабинет министров.

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