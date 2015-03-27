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    США предупредила завербованных ИГИЛ "добровольцев"

    Если вас завербует ИГИЛ, вы окажетесь в мясорубке

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Американская авиация выбросила над контролируемой «Исламским государством» территорией порядка 60 тыс. листовок против радикальной группировки.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило "AgenceFrance-Presse". Основной целью распространения листовок стал город Ракка, который называют неформальной столицей «Исламского государства». Груз доставил истребитель F-15E.

    Листовки гласят: «Если вас завербует ИГИЛ, вы окажетесь в мясорубке – а это не скажется на вашем здоровье благотворно». Лозунг сопровождается иллюстрацией, на которой в «вербовочной конторе ИГ» добровольцев пропускают через гигантскую мясорубку.

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