США предупредила завербованных ИГИЛ "добровольцев"

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Американская авиация выбросила над контролируемой «Исламским государством» территорией порядка 60 тыс. листовок против радикальной группировки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило "AgenceFrance-Presse". Основной целью распространения листовок стал город Ракка, который называют неформальной столицей «Исламского государства». Груз доставил истребитель F-15E.

Листовки гласят: «Если вас завербует ИГИЛ, вы окажетесь в мясорубке – а это не скажется на вашем здоровье благотворно». Лозунг сопровождается иллюстрацией, на которой в «вербовочной конторе ИГ» добровольцев пропускают через гигантскую мясорубку.