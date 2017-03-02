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    США обвинили Россию в ударе по арабской коалиции в Сирии

    Минобороны России опровергло эту информацию

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции в Сирии, которые поддерживаются США.

    Как передает Report, с таким заявлением в среду выступил американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против ИГИЛ.

    По его словам, операция проводилась накануне, когда сирийские и российские самолеты бомбили некоторые деревни в окрестностях города Эль-Баба, в которых должны были находиться террористы ИГИЛ.

    По сведения генерала, также в этом районе продвигались и правительственные войска Сирии и военные Турции.

    Минобороны России опровергло нанесение ударов по арабской коалиции в Сирии.

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