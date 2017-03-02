США обвинили Россию в ударе по арабской коалиции в Сирии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции в Сирии, которые поддерживаются США.

Как передает Report, с таким заявлением в среду выступил американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против ИГИЛ.

По его словам, операция проводилась накануне, когда сирийские и российские самолеты бомбили некоторые деревни в окрестностях города Эль-Баба, в которых должны были находиться террористы ИГИЛ.

По сведения генерала, также в этом районе продвигались и правительственные войска Сирии и военные Турции.

Минобороны России опровергло нанесение ударов по арабской коалиции в Сирии.