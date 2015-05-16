​США обеспокоены поведением Китая в Южно-Китайском море

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь Джон Керри заявил, что США обеспокоены действиями Китая в Южно-Китайском море, сообщает Report со ссылкой на BBC.

В ходе визита в Пекин Керри подчеркнул, что действия китайских властей в отношении спорных островов, на которые также претендуют Бруней, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и Филиппины, усиливают напряженность в этом регионе.

Представитель американской делегации сообщил BBC, что за последний год Китай искусственно увеличил площадь островов Спратли примерно на 800 гектаров.

Китай в ответ заявляет, что это США провоцируют другие страны региона выдвигать встречные претензии на этот район Южно-Китайского моря.