США направят еще 560 военных в Ирак на борьбу с "Исламским государством"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Пентагон направит в Ирак еще 560 военных.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении министра обороны США Эша Картера.

По словам главы Пентагона, военнослужащие будут помогать в переоборудовании недавно отбитой у террористов авиабазы. Ее планируется использовать при готовящейся атаке союзников на Мосул, который все еще удерживается боевиками "Исламского государства" .

Речь идет об аэродроме в городе Кияра, что расположен к югу от Мосула. О ее освобождении иракскими военными было объявлено 9 июля.

Эш Картер в настоящее время находится с визитом в Ираке.