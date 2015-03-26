​США нанесут авиаудары по боевикам ИГИЛ в Тикрите

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Представитель вооруженных сил США подтвердил намерение коалиционных сил нанести авиаудары по позициям боевиков группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в иракском городе Тикрит.

Как передает Report со ссылкой на BBC, США преднамеренно дистанцируются от операции иракского правительства по взятию Тикрита из-за большой роли, которую играют в наступлении против исламистов шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном.

Но когда наступление захлебнулось, коалиционные силы начали проводить разведывательные полеты над Тикритом.

Ранее президент Ирака Фуад Масум заявил, что авиаудары по позициям ИГ состоятся в самом скором времени.