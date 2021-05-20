США: Мы ответим, если Россия совершит агрессию против наших союзников

Соединенные Штаты вынуждены действовать против России для защиты своих национальных интересов

"Соединенные Штаты вынуждены действовать против России для защиты своих национальных интересов".

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Фрагмент встречи показал телеканал "Россия 24".

"Мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников. Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы", – подчеркнул глава Госдепа.

По его словам, президент США Джо Байден "словом и делом" продемонстрировал готовность американской стороны отвечать на действия России.

Глава российского МИДа в свою очередь заверил американского коллегу в готовности Москвы к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном. По его словам, России и США следует сотрудничать в областях, которые отвечают интересам обеих стран, в частности в сфере стратегической стабильности.