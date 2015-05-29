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    США исключили Кубу из списка спонсоров терроризма

    Это решение устраняет последнее препятствие для восстановления дипотношений между двумя странами

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Власти США официально исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственный департамент США.

    В сообщении отмечается, что это решение устраняет последнее препятствие для восстановления дипломатических отношений между двумя странами, разорванных 54 года назад.

    О намерении исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма в апреле сообщил президент США Барак Обама. Это заявление было сделано на фоне постепенного улучшения отношений между Вашингтоном и Гаваной, напоминает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В декабре прошлого года Обама заявил, что США заинтересованы в открытии своего посольства на Кубе и в развитии торговых отношений с ней.

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