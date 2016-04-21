​США и страны Персидского залива планируют совместные учения в 2017 году

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ США и арабские страны Персидского залива договорились "немедленно приступить к планированию совместных военных учений в марте 2017 года, чтобы продемонстрировать всю широту (своих) возможностей в сфере безопасности".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в коммюнике по итогам саммита США и ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива), состоявшегося в Эр-Рияде.

Согласно документу страны ССАГПЗ условились также "о быстром выполнении новой инициативы по подготовке специально выделенных подразделений спецназа из каждой страны для укрепления контртеррористического потенциала, готового к оперативному взаимодействию".

Решено было также "расширять сотрудничество в сфере кибербезопасности" на базе норм, принятых "Саудовской Аравией, Соединенными Штатами и другими странами "Большой двадцатки".

В коммюнике данные планы включены в раздел, озаглавленный "Укрепление потенциала ССАГПЗ по отражению внешних и внутренних угроз". Открывается этот раздел заверением в том, что "политика США по использованию всех элементов своей мощи для защиты своих коренных интересов в зоне Залива, сдерживанию и противодействию внешней агрессии против союзников и партнеров - такому же, как в период войны в районе Залива, - остается недвусмысленной".

"Соединенные Штаты сохраняют готовность к совместной работе со странами ССАГПЗ" по отражению "любых внешних угроз для территориальной целостности любой страны ССАГПЗ, несовместимых с Уставом ООН", указывается в документе.