США и Куба договорились о конкретных мерах по нормализации отношений

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Вашингтон и Гавана обсудили конкретные шаги по нормализации отношений, сообщил по итогам прошедшего в столице Кубы первого заседания двусторонней комиссии Госдепартамент США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно заявлению ведомства, обширные и откровенные беседы прошли в "вежливой и уважительной манере".

"Правительства обеих стран выразили согласие в отношении конкретных шагов для продвижения по пути нормализации отношений", — отмечают в госдепартаменте.

Американскую делегацию на прошедших в пятницу переговорах возглавил второй помощник госсекретаря США Алекс Ли.

По итогам переговоров стороны условились о проведении второго заседания двусторонней комиссии в ноябре текущего года в столице США.

Участники переговоров обсудили план дальнейшей работы до конца года по таким ключевым вопросам как права человека, борьбу с торговлей людьми и наркотрафиком, проблемы миграции и защиты окружающей среды, сотрудничество в сфере гражданской авиации, телекоммуникаций и интернета, прямых почтовых перевозок.

В декабре прошлого года США и Куба объявили о курсе на нормализацию отношений после перерыва, продолжавшегося более 50 лет. 20 июля были открыты посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне. Над кубинской дипмиссией флаг был поднят в тот же день.

Ранее в пятницу президент США подписал меморандум, согласно которому США сохранили действия ограничений на торговлю, обмен финансами и валютные операции с Кубой еще на один год.