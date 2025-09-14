Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

    Делегации США и Китая в воскресенье в Мадриде начали очередной раунд переговоров по спорным торговым вопросам, проблеме торговых пошлин и по экспортным ограничениям.

    Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

    Ожидается, что делегации пробудут в Испании до 17 сентября.

    Ранее стороны провели три раунда переговоров в Женеве, Лондоне и в Стокгольме.

