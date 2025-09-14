США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 17:24
Делегации США и Китая в воскресенье в Мадриде начали очередной раунд переговоров по спорным торговым вопросам, проблеме торговых пошлин и по экспортным ограничениям.
Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Ожидается, что делегации пробудут в Испании до 17 сентября.
Ранее стороны провели три раунда переговоров в Женеве, Лондоне и в Стокгольме.
