США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

Делегации США и Китая в воскресенье в Мадриде начали очередной раунд переговоров по спорным торговым вопросам, проблеме торговых пошлин и по экспортным ограничениям.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Ожидается, что делегации пробудут в Испании до 17 сентября.

Ранее стороны провели три раунда переговоров в Женеве, Лондоне и в Стокгольме.