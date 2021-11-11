О нас
Report Georgia
Аудио новости

США и Китай приняли совместную декларацию по климату

США и Китай приняли совместную декларацию по климату Соединенные Штаты и Китай приняли совместную декларацию на климатической конференции в Глазго (СOP26) в поддержку ее задач.
Другие страны
11 ноября 2021 г. 02:33
США и Китай приняли совместную декларацию по климату

Соединенные Штаты и Китай приняли совместную декларацию на климатической конференции в Глазго (СOP26) в поддержку ее задач.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.

"Мы вместе выразили поддержку COP26, в том числе по некоторым элементам, которые подразумевают повышение целей. Однако хочу подчеркнуть, что эта декларация стала только первым шагом в движении вперед. Каждый из них имеет значение, и нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал он после встречи с представителем Китая по вопросам климата Се Чэньхуа.

Керри пояснил, что речь идет прежде всего о совместном выражении поддержки задачам конференции в Глазго, сформулированным ООН. "Но мы должны предпринимать усилия, чтобы вместе быстрее снижать ущерб климату, мы должны быстрее выйти на условленные показатели снижения выбросов метана, мы должны продолжить ставить более амбициозные цели", - добавил Керри.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48
Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото Парк военных трофеев в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2021 г. 14:15
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан
6 ноября 2021 г. 12:22
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе
6 ноября 2021 г. 11:39
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi