США и Китай приняли совместную декларацию по климату

Соединенные Штаты и Китай приняли совместную декларацию на климатической конференции в Глазго (СOP26) в поддержку ее задач.

Соединенные Штаты и Китай приняли совместную декларацию на климатической конференции в Глазго (СOP26) в поддержку ее задач.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.

"Мы вместе выразили поддержку COP26, в том числе по некоторым элементам, которые подразумевают повышение целей. Однако хочу подчеркнуть, что эта декларация стала только первым шагом в движении вперед. Каждый из них имеет значение, и нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал он после встречи с представителем Китая по вопросам климата Се Чэньхуа.

Керри пояснил, что речь идет прежде всего о совместном выражении поддержки задачам конференции в Глазго, сформулированным ООН. "Но мы должны предпринимать усилия, чтобы вместе быстрее снижать ущерб климату, мы должны быстрее выйти на условленные показатели снижения выбросов метана, мы должны продолжить ставить более амбициозные цели", - добавил Керри.