США и Китай договорились создать "канал связи" по инцидентам в сфере ИИ

США и Китай договорились создать "канал связи" для реагирования на инциденты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщает Japan Times со ссылкой на заявление Белого дома после саммита в Вашингтоне.

"Страны наладили диалог между США и Китаем по суперинтеллекту для обмена мнениями о рисках и преимуществах, связанных с суперинтеллектом (термин, которым президент США Дональд Трамп называет ИИ, - ред.) <...> США и Китай также согласились создать двусторонний канал связи по инцидентам, касающимся суперинтеллекта" - отмечается в заявлении Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что следующий обмен мнениями состоится не позднее ноября 2026 года.