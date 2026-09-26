США и Китай договорились создать "канал связи" по инцидентам в сфере ИИ
Другие страны
- 26 сентября, 2026
- 11:05
США и Китай договорились создать "канал связи" для реагирования на инциденты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ).
Как передает Report, об этом сообщает Japan Times со ссылкой на заявление Белого дома после саммита в Вашингтоне.
"Страны наладили диалог между США и Китаем по суперинтеллекту для обмена мнениями о рисках и преимуществах, связанных с суперинтеллектом (термин, которым президент США Дональд Трамп называет ИИ, - ред.) <...> США и Китай также согласились создать двусторонний канал связи по инцидентам, касающимся суперинтеллекта" - отмечается в заявлении Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что следующий обмен мнениями состоится не позднее ноября 2026 года.
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