США и Европа снимут санкции против РФ в случае полного выполнения минских договоренностей

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "США и Европа начнут откат назад своих санкций против России в случае полного выполнения минских договоренностей". Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, выступая в Конгрессе США.

"Вместе с тем Вашингтон будет судить о политике России по делам, а не словам", - сказала она. Нуланд добавила, что США уже начали со своими европейскими партнерами интенсивные консультации об усилении санкционного нажима на Россию в случае, если ее политика не изменится.

Нуланд, выступая в Конгрессе, также сообщила, что решение о поставках американского летального оружия Украине не принято.

"Вопрос продолжает рассматриваться, - сказала она. - Решение нашего президента пока не принято".