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США готовятся ввести ограничения на продукты нефтепереработки из РФ

США готовятся ввести ограничения на продукты нефтепереработки из РФ Ограничения на продажу российской нефти могут быть распространены и на продукты нефтепереработки.
Другие страны
22 января 2023 г. 21:03
США готовятся ввести ограничения на продукты нефтепереработки из РФ

Ограничения на продажу российской нефти могут быть распространены и на продукты нефтепереработки.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, ограничения могут быть введены уже в феврале, но эта задача будет "более сложной".

"Мы очень внимательно изучили эти рынки и верим, что выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь тех же целей, которых мы достигли с нефтью", — сказала она.

Ранее сообщалось, что страны Запада собираются пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть в марте, основываясь на реалиях рынка в тот период. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

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