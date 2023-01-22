США готовятся ввести ограничения на продукты нефтепереработки из РФ

Ограничения на продажу российской нефти могут быть распространены и на продукты нефтепереработки.

Ограничения на продажу российской нефти могут быть распространены и на продукты нефтепереработки.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, ограничения могут быть введены уже в феврале, но эта задача будет "более сложной".

"Мы очень внимательно изучили эти рынки и верим, что выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь тех же целей, которых мы достигли с нефтью", — сказала она.

Ранее сообщалось, что страны Запада собираются пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть в марте, основываясь на реалиях рынка в тот период. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.