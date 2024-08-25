США готов помогать Израилю в защите от Ирана и его союзников в регионе

США будут, как и прежде, поддерживать Израиль в связи с угрозой со стороны Ирана и его союзников в регионе.

США будут, как и прежде, поддерживать Израиль в связи с угрозой со стороны Ирана и его союзников в регионе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галантом.

"Остин подтвердил непоколебимое обязательство США содействовать Израилю в обороне против любой атаки со стороны Ирана, его региональных партнеров и подчиненных ему сил", - говорится в заявлении Минобороны США.

Разговор прошел после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), зафиксировав подготовку движения "Хезболлах" к сильному ракетному обстрелу израильской территории, нанесла массированный превентивный удар по Ливану.

В свою очередь израильское оборонное ведомство сообщило, что Галант проинформировал Остина о ситуации с ударами по Ливану.