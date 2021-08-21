США эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек

Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана порядка 17 тыс. человек.
Как сообщает Report, об этом заявил в субботу на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы.
"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тыс. человек", - сказал он.
Власти США не получали запросов от противостоящих радикальному движению "Талибан" в Афганистане сил на нанесение авиаударов на территории страны. "Никто не рассматривает и не говорит об этом, в настоящее время подобных запросов не поступало", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос журналиста.