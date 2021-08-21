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США эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек

США эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана порядка 17 тыс. человек.
Другие страны
21 августа 2021 г. 19:49
США эвакуировали из Афганистана около 17 тыс. человек

Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана порядка 17 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил в субботу на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы.

"С начала операции по эвакуации с 14 августа мы вывезли около 17 тыс. человек", - сказал он.

Власти США не получали запросов от противостоящих радикальному движению "Талибан" в Афганистане сил на нанесение авиаударов на территории страны. "Никто не рассматривает и не говорит об этом, в настоящее время подобных запросов не поступало", - сказал Тейлор, отвечая на вопрос журналиста.


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