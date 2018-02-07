Spiegel: Блок Меркель и СДПГ согласовали коалиционный договор нового правительства

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после многодневных переговоров смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"Переговорщики завершили консультации - договор о коалиции согласован", - отметило издание.

Информационное агентство DPA в свою очередь сообщило, что партии договорились и о распределении министерских портфелей.