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    Spiegel: Блок Меркель и СДПГ согласовали коалиционный договор нового правительства

    Партии договорились и о распределении министерских портфелей

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/  Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) после многодневных переговоров смогли согласовать коалиционный договор, который ляжет в основу работы нового правительства. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

    "Переговорщики завершили консультации - договор о коалиции согласован", - отметило издание.

    Информационное агентство DPA в свою очередь сообщило, что партии договорились и о распределении министерских портфелей.

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