Советник Трампа заподозрил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Существуют признаки "российского вмешательства" в предстоящие выборы президента в Мексике. Как сообщает Report со ссылкой на The Hill, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По словам Макмастера, США обеспокоены тем, что Россия "использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, применяя для этого киберинструменты".

Также советник отметил, что референдум о независимости Каталонии также был подвержен "вмешательству" России.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в конгресс США, которые пройдут в 2018 году.