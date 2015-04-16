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    Советник президента Афганистана: Терроризм непобедим, пока его спонсируют США

    Афганистан не является источником проблемы терроризма, он является боевой площадкой

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Терроризм не может быть побежден, пока его спонсируют Соединенные Штаты". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг советник президента Афганистана по национальной безопасности Хоммар Ханиф Атмар.

    "Терроризм используется как государственная политика. Он не может быть побежден до тех пор, пока США спонсируют террористов", - сказал он на 4-й Московской конференции по международной безопасности.

    По его словам, решить проблему Афганистана, "имеющую региональный и глобальный характер", сейчас невозможно. "Афганистан не является источником проблемы терроризма, он является боевой площадкой", - отметил советник.

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