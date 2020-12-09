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Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря

Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря В текущем году председательство в СНГ осуществляет Узбекистан
Другие страны
9 декабря 2020 г. 18:07
Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря

Совета министров иностранных дел СНГ на заседании 10 декабря в режиме видеоконференции обсудит совместные действия по преодолению последствий пандемии коронавируса. Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

В текущем году председательство в СНГ осуществляет Узбекистан.

"Участники встречи обсудят широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате СНГ с акцентом на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Также планируется рассмотреть проект обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, и принять план многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год.

Кроме того, участники встречи рассмотрят проекты решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах.

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