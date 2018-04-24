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    Совет Европы без взносов России и Турции продержится до конца 2019 года

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Совет Европы без взносов России и Турции продержится до конца 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд сказал, отвечая на вопрос парламентариев о том, сколько времени продержится Совет без денег Турции и России.

    "По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры. И я не останусь на своем месте, если не приму мер", - сказал Ягланд.

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