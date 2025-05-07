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Совбез: ВС Пакистана уполномочены ответить на агрессию Индии

Совбез: ВС Пакистана уполномочены ответить на агрессию Индии Вооруженные силы Пакистана уполномочены предпринять ответные действия на агрессию Индии.
Другие страны
7 мая 2025 г. 13:24
Совбез: ВС Пакистана уполномочены ответить на агрессию Индии

Вооруженные силы Пакистана уполномочены предпринять ответные действия на агрессию Индии.

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на Совбез Пакистана.

Вооруженные силы Пакистана, в соответствии с осуществлением права на самооборону и рамками реагирования, изложенными в заявлении Совета безопасности от 22 апреля 2025 года, решительно защитили территориальную целостность Пакистана, сбив при этом пять индийских истребителей и беспилотных летательных аппаратов, было заявлено в ходе заседания. 

"В соответствии со статьей 51 Устава ООН, Пакистан оставляет за собой право ответить в порядке самообороны в то время, в том месте и тем способом, который он выберет, чтобы отомстить за гибель невинных пакистанцев и вопиющее нарушение своего суверенитета. Вооруженные силы Пакистана должным образом уполномочены предпринять соответствующие действия в этом отношении", - указали здесь. 

Совбез также обратился к международному сообществу "признать серьезность неспровоцированных незаконных действий Индии и привлечь ее к ответственности за вопиющие нарушения международных норм и законов".

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Версия на английском языке Security Council: Pakistan Armed Forces authorized to respond to Indian aggression
Версия на азербайджанском языке Pakistan Təhlükəsizlik Şurası: Ordumuz Hindistanın təcavüzünə cavab vermək iqtidarındadır

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