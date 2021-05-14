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Совбез ООН обсудит ситуацию в Израиле и секторе Газа

Совбез ООН обсудит ситуацию в Израиле и секторе Газа Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая.
Другие страны
14 мая 2021 г. 05:54
Совбез ООН обсудит ситуацию в Израиле и секторе Газа

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд.

"Совет Безопасности ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье", - написала она в Twitter. Как стало известно ТАСС, заседание пройдет в открытом формате и начнется в 10:00 (18:00 бакинское время). На нем выступит специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

Изначально Китай, Тунис и Норвегия предложили провести открытое заседание СБ ООН по этому вопросу 14 мая, однако эта дата не устроила США, которые из-за загруженности в урегулировании данного конфликта предложили 18 мая, в итоге был найден компромиссный вариант.

Отметим, что заседание СБ ООН по вопросу деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта станет уже третьим на этой неделе.

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