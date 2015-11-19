Сотрудники Financial Times выйдут на забастовку

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Журналисты британского издания Financial Times намерены провести забастовку из-за перерасчета пенсий, который предложил новый владелец издания - компания Nikkei.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление профсоюза журналистов.

Забастовку в связи с пенсионными изменениями поддержали 91,8% сотрудников издания. Профсоюз утверждает, что новый владелец намерен потратить около £4 млн., сэкономленных от перерасчета пенсий на оплату аренды площади, где базируется редакция Financial Times. При этом здание принадлежит бывшему владельцу газеты - компании Pearson.

Ранее сообщалось, что Pearson договорилась продать британскую газету Financial Times японскому медиахолдингу Nikkei за 1,32 млрд. долларов.