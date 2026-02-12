Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16 для обучения пилотов

    • 12 февраля, 2026
    • 14:21
    Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16 для обучения пилотов

    Нидерланды в ближайшее время передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения пилотов.

    Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

    Нидерландский министр подчеркнул, что Украина сталкивается с чрезвычайно сложной зимой. Поэтому необходимо делать все, чтобы помочь ей пройти через эту зиму и выйти в лучших позициях к весне.

    "В течение последних нескольких недель Нидерланды оказали помощь на сотни миллионов евро в виде дронов и боеприпасов. Сегодня я также могу объявить, что мы передадим симуляторы F-16, поскольку продолжаем помогать Украине в эксплуатации этих самолетов", - сказал Брекельманс.

    По его словам, в долгосрочной перспективе будет сохранен уровень поддержки, который имели в течение последних нескольких лет.

    "И это также будет заложено в бюджет нового правительства. Поэтому мы можем заверить наших союзников и партнеров, что поддерживаем Украину не только сегодня и завтра, но и в долгосрочной перспективе, - добавил министр.

