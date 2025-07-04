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Сокращение финансирования поставит под удар ключевые миссии NASA

Сокращение финансирования поставит под удар ключевые миссии NASA Администрация Дональда Трампа готовит крупнейшее за последние десятилетия сворачивание космической науки в США.
Другие страны
4 июля 2025 г. 07:52
Сокращение финансирования поставит под удар ключевые миссии NASA

Администрация Дональда Трампа готовит крупнейшее за последние десятилетия сворачивание космической науки в США.

Как сообщает Report, Белый дом планирует резко урезать бюджет NASA на 2026 финансовый год, оставив без финансирования десятки действующих миссий. Под ударом оказываются как амбициозные будущие проекты, так и действующие аппараты на орбите Земли, Луны, Марса и Юпитера.

Проект бюджета, подготовленный Управлением по контролю за бюджетом, предлагает сократить финансирование научного департамента NASA почти вдвое — с $7,33 млрд до $3,91 млрд. Это решение уже вызвало тревогу у научного сообщества: подобные сокращения могут означать немедленное завершение финансирования миссий, которые десятилетиями приносили ценные научные данные.

Среди наиболее уязвимых — телескоп Nancy Grace Roman, миссия DAVINCI по исследованию Венеры, марсианский проект доставки образцов Mars Sample Return и миссия VERITAS, связанная с Венерой. Под вопросом и более старшие программы: телескоп Chandra, аппарат Juno у Юпитера, космический телескоп IXPE, миссии по наблюдению Солнца и марсоход Perseverance с дроном Ingenuity.

Начиная с 1 октября — если бюджет на 2026 год не будет принят — NASA могут обязать приступить к закрытию миссий согласно уже поданным планам завершения. Это означает, что телескопы перестанут собирать данные, аппараты в дальнем космосе будут переведены в спящий режим или полностью отключены, а многие научные группы — расформированы.

"Если у миссии нет шанса быть перезапущенной, люди из команд Juno, New Horizons и других начнут искать новую работу, — говорит бывший глава научного подразделения NASA Джим Грин. — Через несколько месяцев этих специалистов уже не вернуть, а без них продолжать миссию безопасно невозможно". Именно это делает даже временное прекращение финансирования фатальным: утраченные инфраструктура, компетенции и доверие к международным партнёрам не подлежат восстановлению простой отменой указа.

Конгресс уже выразил обеспокоенность происходящим. Хотя Палата представителей в большинстве своём поддерживает приоритеты Белого дома, в Сенате звучат более сдержанные позиции, особенно в отношении миссий к Луне и Марсу. Но без официального бюджета NASA уже сейчас вынуждено закладывать сценарии досрочного завершения десятков миссий. Некоторые из них — включая долгоживущие New Horizons, космические зонды OSIRIS-APEX, Lucy и Psyche — находятся в ключевых точках своей научной программы. Их отключение приведёт к безвозвратной потере данных.

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