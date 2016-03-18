​Соглашение ЕС и Турции по мигрантам вступит в силу 20 марта

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Соглашение Евросоюза и Турции по проблеме мигрантов вступит в силу 20 марта.

Как передает Report, об этом министр Чехии по европейским вопросам Томас Проуз написал в своем твиттере.

"Договоренность с Турцией одобрена Евросоветом. День отсчета — воскресенье", — написал он.

Ранее сообщалось, что мигранты начнут возвращаться из Греции в Турцию с 4 апреля.

По условиям сделки Анкара вернет беженцев, незаконно прибывших к берегам Греции, в обмен на снятие визовых ограничений, ускорение переговоров по вступлению Турции в ЕС и получение 3 млрд.евро сверх уже обещанной такой же суммы.