Сноуден получил норвежскую премию за критику методов спецслужб

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден награжден премией имени Бьернсона. Церемония прошла в норвежском городе Молд, лауреат принял в ней участие дистанционно — по видеосвязи из России, сообщает в субботу, 5 сентября, РИА Новости.

«Я знал, на что иду, я удовлетворен сделанным», — заявил Сноуден во время сеанса видеосвязи, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Он сообщил, что искать убежище в России ему посоветовал Джулиан Ассанж (основатель интернет-ресурса WikiLeaks, на котором публиковались сообщения Сноудена — прим. «Ленты.ру»). Ассанж пытался защитить свой источник информации, хотя Сноудена, по его словам, собственная безопасность не интересовала.

О награждении бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Норвежская академия литературы и свободы выражения имени Бьернстьерне Бьернсона сообщила в июне. Премию лауреату присудили за вклад «в принцип неприкосновенности частной жизни» и критику «слежки государства за своими гражданами и гражданами других стран».

Сумма денежного вознаграждения составляет 100 тысяч норвежских крон (около 675 тысяч рублей).

После своих громких разоблачений Сноуден стал лауреатом множества премий и наград. Кроме премии имени Бьернсона, он был удостоен премии казахстанского Союза журналистов, .летом 2014 года — получил награду от общественной организации «Гуманистический союз» за гражданское мужество, а в апреле того же года ему присудили премию Риденаура в номинации «За правду».