СМИ: Возле одной из мечетей Ташкента произошел взрыв

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана произошел взрыв у мечети "Тухтабойвачча", расположенной в Алмазарском районе города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

По данным ОВД Ташкента, на которые ссылаются СМИ, недалеко от ресторана "Шарк", рядом с известным рынком Чорсу, на автобусной остановке напротив мечети взорвалось самодельное взрывное устройство. Оно было оставлено неизвестным человеком.

Жертв нет. Ведутся поиски оставившего взрывное устройство.