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    СМИ: Возле одной из мечетей Ташкента произошел взрыв

    Самодельное взрывное устройство на остановку рядом с храмом подложил неизвестный

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана произошел взрыв у мечети "Тухтабойвачча", расположенной в Алмазарском районе города.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

    По данным ОВД Ташкента, на которые ссылаются СМИ, недалеко от ресторана "Шарк", рядом с известным рынком Чорсу, на автобусной остановке напротив мечети взорвалось самодельное взрывное устройство. Оно было оставлено неизвестным человеком.

    Жертв нет. Ведутся поиски оставившего взрывное устройство.

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