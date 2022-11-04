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СМИ: Во Франции усилился дефицит продуктов в супермаркетах

СМИ: Во Франции усилился дефицит продуктов в супермаркетах Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре вырос на 5,8%. Этот показатель оказался на 1,7 процентных пункта выше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 23:33
СМИ: Во Франции усилился дефицит продуктов в супермаркетах

Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции в октябре вырос на 5,8%. Этот показатель оказался на 1,7 процентных пункта выше в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Самыми труднодоступными для граждан Франции стали различные категории продуктов питания. Уровень дефицита в этом сегменте оказался на 2 процентных пункта выше в сравнении с данными за аналогичный период 2021 года.

"Показатель разрыва в категории продуктов питания также увеличился на 2 пункта по сравнению с октябрем 2021 года, что является самым сильным наблюдаемым ростом по сравнению с сентябрем. Эта тенденция, в частности, объясняется дефицитом заправок для салатов и холодных соусов, таких как горчица", — сообщается в статье.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан республики больше работать для сохранения прежнего уровня жизни на фоне усиления энергетического кризиса в стране.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransada supermarketlərdə ərzaq qıtlığı artıb

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