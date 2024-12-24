СМИ: В США отозвали апелляцию на решение суда по делу Болдуина

Специальный прокурор США Кари Моррисси отозвала апелляцию на принятое в июле решение суда, по которому разбирательство в отношении актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве на киносъемках, было прекращено.

Специальный прокурор США Кари Моррисси отозвала апелляцию на принятое в июле решение суда о прекращении разбирательства в отношении актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве на киносъемках.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Associated Press.

"Прокуроры Нью-Мексико не будут подавать апелляцию на решение суда об отклонении обвинения в непредумышленном убийстве против Алекса Болдуина, который открыл стрельбу по оператору на съемочной площадке... Специальный прокурор Кари Моррисси отозвала апелляцию на июльское решение суда", - приводит AP сообщение окружной прокуратуры Санта-Фе.

Отметим, что в июле суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году. В сентябре AP со ссылкой на документы суда передавало, что американская прокуратура обратилась в суд с просьбой пересмотреть решение прекратить разбирательство в отношении Болдуина.