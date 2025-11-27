СМИ: В Индии автомобильный номер с шестью восьмерками продали за $130 тыс.
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 21:38
Автомобильный регистрационный знак HR88B8888 продали в Индии за рекордные 11,7 млн индийских рупий (более $130 тыс.).
Как передает Report, об этом сообщила газета Times of India.
Номер был продан на онлайн-аукционе в штате Харьяна. Сочетание букв и цифр на нем считалось особенно привлекательным, поскольку буква B визуально напоминает цифру восемь и вся комбинация выглядит как последовательность восьмерок. В нумерологии число восемь ассоциируется с богатством, успехом и процветанием.
В апреле миллиардер из южного индийского штата Кералы Вену Гопалакришнан приобрел номер KL07DG0007 за 4,6 млн индийских рупий (более $50 тыс.). Последние цифры в нем напоминали кодовый номер Джеймса Бонда.
