    СМИ: В Индии автомобильный номер с шестью восьмерками продали за $130 тыс.

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 21:38
    СМИ: В Индии автомобильный номер с шестью восьмерками продали за $130 тыс.

    Автомобильный регистрационный знак HR88B8888 продали в Индии за рекордные 11,7 млн индийских рупий (более $130 тыс.).

    Как передает Report, об этом сообщила газета Times of India.

    Номер был продан на онлайн-аукционе в штате Харьяна. Сочетание букв и цифр на нем считалось особенно привлекательным, поскольку буква B визуально напоминает цифру восемь и вся комбинация выглядит как последовательность восьмерок. В нумерологии число восемь ассоциируется с богатством, успехом и процветанием.

    В апреле миллиардер из южного индийского штата Кералы Вену Гопалакришнан приобрел номер KL07DG0007 за 4,6 млн индийских рупий (более $50 тыс.). Последние цифры в нем напоминали кодовый номер Джеймса Бонда.

