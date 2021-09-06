В Гвинее свергнутым министрам закрыли выезд за границу

Военные власти ввели в понедельник в Гвинее запрет на выезд за границу членам свергнутого правительства страны.

Военные власти ввели сегодня в Гвинее запрет на выезд за границу членам свергнутого правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee7 со ссылкой на лидера мятежников полковника Мамади Думбуя.

Министрам запрещается покидать страну, они также должны сдать служебные автомобили, заявил Думбуя в своем выступлении перед бывшими министрами и высокопоставленными чиновниками, которых военные обязали явиться на совещание.

При этом военные объявили, что отказ от участия чиновников в указанном собрании будет рассматриваться как преступление.