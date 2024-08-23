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СМИ: В ФРГ возбудили дело против помилованного в Беларуси Кригера

СМИ: В ФРГ возбудили дело против помилованного в Беларуси Кригера Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни в Беларуси, а затем помилован президентом Александром Лукашенко.
Другие страны
23 августа 2024 г. 17:01
СМИ: В ФРГ возбудили дело против помилованного в Беларуси Кригера

Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни в Беларуси, а затем помилован президентом Александром Лукашенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Сообщается, что Кригер вернулся в ФРГ в рамках обмена заключенными между РФ и Западом.

По информации издания, Кригера подозревают в "осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ", что является наказуемым в соответствии с Уголовным кодексом Германии.

Комитет госбезопасности Беларуси, по данным газеты, 27 ноября 2023 года обратился к властям ФРГ с просьбой о правовой помощи.

1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и Западом, в нем участвовал и Кригер.

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