СМИ: В ФРГ возбудили дело против помилованного в Беларуси Кригера

Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни в Беларуси, а затем помилован президентом Александром Лукашенко.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Welt am Sonntag.
Сообщается, что Кригер вернулся в ФРГ в рамках обмена заключенными между РФ и Западом.
По информации издания, Кригера подозревают в "осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ", что является наказуемым в соответствии с Уголовным кодексом Германии.
Комитет госбезопасности Беларуси, по данным газеты, 27 ноября 2023 года обратился к властям ФРГ с просьбой о правовой помощи.
1 августа в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и Западом, в нем участвовал и Кригер.