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СМИ: в Эфиопии боевики убили 150 мирных граждан

СМИ: в Эфиопии боевики убили 150 мирных граждан По меньшей мере 150 человек убиты за последнюю неделю на западе Эфиопии боевиками из группировки "Армия освобождения Оромо"
Другие страны
26 августа 2021 г. 18:49
СМИ: в Эфиопии боевики убили 150 мирных граждан

По меньшей мере 150 человек убиты за последнюю неделю на западе Эфиопии боевиками из группировки "Армия освобождения Оромо".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила в четверг комиссия по правам человека Эфиопии.

По словам комиссии, боевики напали на жителей района Джида Кирему в западной части штата Оромия.

Группировка "Армия освобождения Оромо", представляющая собой военное крыло "Фронта освобождения Оромо", часто действует самостоятельно. Своей целью она объявила достижение независимости эфиопским штатом Оромия. Федеральные власти объявили "Армию освобождения Оромо" террористической организацией. Лидеры группировки сообщили 11 августа, что заключили соглашение с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ) с целью свержения правительства Эфиопии.

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Версия на английском языке Media: Militants kill 150 civilians in Ethiopia
Версия на азербайджанском языке KİV: "Efiopiyada silahlılar 150 dinc sakini öldürüb"

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