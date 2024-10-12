СМИ: Турция хочет закупить 40 немецких истребителей

Турция и Германия намерены обсудить вопрос о поставке Анкаре военных истребителей Eurofighter.

Турция и Германия намерены обсудить вопрос о поставке Анкаре военных истребителей Eurofighter.

Как передает Report, об этом пишет газета Milliyet.

"Самолет не американского производства, но системы авионики и боеприпасы, которые он использует, знакомы, и это большое преимущество. Но самое большое наше преимущество — это наличие истребителя с радаром AESA, который мы впервые получим вместе с Eurofighter", — пишет издание.

Известно, что несмотря на одобрение технических переговоров о поставке, Турция не отказывается от проекта разработки своего военного самолета KAAN. Сообщается, что в месяц страна производит по два боевых воздушных судна, так как стоит задача получить парк самолетов около 200 единиц. Пока этого не произойдет, небо над Турцией будут защищать при помощи немецких истребителей.