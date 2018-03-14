СМИ: Трамп заставил Тиллерсона съесть несвежий салат

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время встречи в Китае приказал занимавшему в то время пост госсекретаря Рексу Тиллерсону съесть завядший салат "Цезарь", чтобы не обидеть участников встречи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Wall Street Journal, инцидент произошел на приеме в китайском парламенте во время тура Д.Трампа и на тот момент действующего госсекретаря Тиллерсона по Азии. Д.Трамп стал беспокоиться, что несъеденный салат нанесет обиду принимающим американскую делегацию китайцам, и призвал госсекретаря побыстрее приступить к еде.

"Рекс, ешь салат", - цитирует издание слова американского президента. Как отмечает газета, инцидент демонстрирует "неловкие отношения", которые время от времени возникали между политиками.

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.